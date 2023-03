Durante i funerali di Agnès Lassalle, l’insegnante uccisa da un alunno a San Juan de Luz, il marito balla davanti alla bara della moglie. Un gesto commovente visto che i due avevano la passione per la danza, in particolar modo per lo swing. Un gesto così belle e spontaneo tanto che i presenti al funerale si sono messi a ballare con il marito. Come spesso accade però sui social c’è che invece ha parlato di gesto irrispettoso, forse non capendo realmente la potenza di questo ballo per omaggiare una donna, un’insegnante uccisa in classe da uno dei suoi alunni.

Il video del marito che balla davanti alla bara della moglie

L’omaggio dell’uomo è alla passione di sua moglie per la danza. Agnes Lassalle, insegnante di 53 anni, è stata pugnalata a morte nella sua classe da uno dei suoi studenti la scorsa settimana. Prima dell’omicidio, lo studente aveva manifestato disturbi psichici e sosteneva di essere in conflitto con un essere malefico. Dopo l’uccisione, ha detto agli inquirenti di aver udito una voce che gli suggeriva di commettere un omicidio.

L’immagine di Stephane Voirin che balla da solo sulle note di “L-o-v-e” di Nat King Cole ha fatto il giro della Francia portando con sé un’ondata di commozione. Insieme a un gruppo di amici e ballerini amatoriali di swing l’uomo ha danzato subito dopo il funerale a Biarritz della moglie Agnès Lassalle.