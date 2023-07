Lo strazio del cane abbandonato che rincorre la macchina del padrone VIDEO

Un cane abbandonato in autostrada rincorre la macchina sfidando i pericoli. Del video non si sa molto. E’ stato girato intorno a maggio del 2023 e sembra sia stato girato in Messico.

Proprio ieri il ministro dei Trasporti Matteo Salvini, in aula al Senato, ha parlato della possibile revoca della patente per chi abbandona gli animali:

“Nel ddl sulla sicurezza stradale che arriverà in discussione in Parlamento, stiamo valutando e proporremo al Parlamento modifiche per inasprire le sanzioni nei confronti di chi abbandona animali domestici su strada.

Arrivando fino alla revoca o la sospensione della patente, perché oltre ad essere un atto di assoluta barbarie e inciviltà, rischia di mettere anche a repentaglio l’incolumità di coloro che viaggiano. Quindi sospensione o addirittura revoca della patente a chi abbandona in strada. Spero serva a far capire che deve essere vacanza per tutti”.