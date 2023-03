Cannavacciuolo insultato dai tifosi durante Torino-Napoli, lui reagisce così VIDEO

Cannavacciuolo è stato insultato dai tifosi granata durante il match Torino-Napoli (4-0 il finale). Il noto chef, presente allo stadio Olimpico di Torino con la sua famiglia per assistere al match Torino-Napoli, è stato beccato dai tifosi di casa presenti sotto la sua tribuna. Sono volati pesanti insulti personali, immortalati in diversi video che sono poi stati pubblicati sui social. Si va da “Cuoco di me**a” a “Ciccione di m***a”, il tutto sotto agli occhi dei suoi bambini.

Cannavacciuolo insultato dai tifosi durante Torino-Napoli

Ma Cannavacciuolo non è rimasto di certo a guardare. Lo chef non ha accettato l’attacco dei tifosi del Torino e ha risposto in modo plateale al gruppo da cui provenivano i ripetuti insulti. “Venite qua! Venite qua” ha iniziato a provocare a sua volta mostrando col gesto della mano che era pronto a confrontarsi da vicino con i contestatori. Immagini ovviamente immortalate e che hanno fatto il giro dei social aprendo ulteriormente il dibattito tra i tifosi granata e quelli del Napoli via web.