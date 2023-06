Carro armati gonfiabili. Un’azienda della Repubblica Ceca che li produce da alcuni anni insieme ad una vasta gamma di falsi mezzi da guerra, che comprendono caccia e sistemi antiaerei, sta macinando profitti da quando è iniziata la guerra in Ucraina. Molti pensano che vengano usati per gioco ma non è così. A quanto pare sono un’esca che serve ad ingannare i bombardamenti nemici. Esca usata anche nella guerra che si sta combattendo in Ucraina.

Carro armati gonfiabili, un’azienda sta macinando profitti grazie alla guerra in Ucraina

L’azienda. la Inflatech, negli ultimi 18 mesi ha avuto una grossa crescita nel fatturato grazie all’aumento della richiesta. Recentemente è entrato in produzione un nuovo modello che replica i lanciarazzi statunitensi Himars. Quelli usati, dallo scorso luglio, dall’esercito ucraino. Scelta che fa pensare che vengano usati anche in Ucraina con lo scopo di ingannare i droni russi.

Il titolare dell’azienda è Victor Talanov. E’ russo ed è molto critico con Vladimir Putin dopo aver lasciato il paese nel 2014. A Le Monde che ha recentemente visitato la sua azienda ha raccontato: “Putin ha fatto buon marketing per noi, abbiamo raddoppiato il nostro volume d’affari nel 2022″.

Ogni falso carro armato costa 25mila euro

Inflatech ha 25 dipendenti e si trova vicino al confine con la Germania. Produce una cinquantina di falsi veicoli al mese. Sul catalogo ha circa 30 modelli diversi: i costruttori assicurano che dal satellite i prodotti sono praticamente indistinguibili dai mezzi militari reali. Il costo di ogni carro armato è di 25mila euro: può essere gonfiato con aria calda in modo da ingannare anche le telecamere notturne sensibili al calore e ha tutte le caratteristiche adatte per sembrare reale anche ai radar.

Ogni mezzo è trasportabile da due uomini. Ogni carro armato viene inserito in due sacchi da circa 40 chili. Nonostante siano mezzi finti, la loro vendita è regolata dalle leggi ceche che riguarda il materiale militare. E tra le poche informazioni che trapelano c’è quella che tra i compratori ci sono anche eserciti membri della Nato, fanno sapere dalla Inflatech.