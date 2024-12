Negli ultimi mesi, gli Stati Uniti sono diventati il centro di un nuovo enigma: un aumento improvviso di avvistamenti di droni e oggetti volanti non identificati (UFO) ha scatenato un dibattito tra cittadini, autorità e politici. Foto e video si moltiplicano sui social media, provenienti soprattutto da New Jersey, New York e Philadelphia. La questione ha attirato persino l’attenzione del presidente eletto Donald Trump, che ha dichiarato senza mezzi termini: “Abbatteteli” sul suo social Truth.

Gli avvistamenti: dal New Jersey a New York

Il fenomeno è iniziato nel New Jersey circa un mese fa, quando i residenti hanno segnalato gruppi di droni non identificati sopra il fiume Raritan e altre zone, inclusa la costa e il Picatinny Arsenal, un importante centro di ricerca militare. L’ex governatore del Maryland, Larry Hogan, ha riferito di aver visto decine di droni vicino alla sua residenza.

Il fenomeno si è esteso rapidamente. Il 12 dicembre, agenti di polizia hanno avvistato droni nel Bronx, mentre in Connecticut attività sospette sono state rilevate nelle città di Groton e New London. L’FBI ha richiesto la collaborazione dei cittadini per indagare, e la Federal Aviation Administration (FAA) ha imposto restrizioni temporanee al volo su alcune aree.

La sicurezza nazionale a rischio?

La crescente frequenza degli avvistamenti ha sollevato preoccupazioni. Il governatore del New Jersey, Phil Murphy, ha sollecitato una risposta federale, mentre il senatore Andy Kim ha partecipato a operazioni di ricerca. John Kirby, portavoce della Casa Bianca, ha rassicurato che non ci sono prove di una minaccia per la sicurezza nazionale, ma ha evidenziato la necessità di rafforzare la regolamentazione sui droni.

Teorie del complotto: alieni, spionaggio o qualcosa di più?

Come spesso accade, il mistero ha dato origine a numerose teorie. Alcuni ipotizzano che i droni siano parte di operazioni di spionaggio straniero, altri evocano l’idea di UFO o manovre segrete del deep state. Altri ancora suggeriscono che l’obiettivo sia proteggere proprietà strategiche come il Trump National Golf Club.

Le ipotesi, per quanto fantasiose, non fanno che alimentare l’intrigo, lasciando la domanda senza risposta: cosa c’è davvero dietro questi avvistamenti?