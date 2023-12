Un chirurgo cinese avrebbe preso a pugni una donna di 82 anni durante un’operazione. L’episodio è del 2019, ma è stato portato all’attenzione del pubblico solo questa settimana. A renderla pubblica è stata la dottoressa Ai Fen ha condiviso le riprese a circuito chiuso dell’intervento, come riporta la Bbc. La notizia è stata ripresa anche dal Daily Mail.

Chirurgo cinese picchia paziente di 82 anni durante l’operazione

L’azienda che gestisce l’ospedale, Aier China, ha sospeso il chirurgo per “gravi violazioni del regolamento” e ha licenziato l’amministratore delegato dell’ospedale in cui è avvenuto l’incidente, reo di non aver segnalato il fatto. Il video diffuso mostra il chirurgo che colpisce almeno tre volte la donna alla testa mentre la opera agli occhi.

Aier China, che gestisce una catena di ospedali oculistici, ha riferito che l’incidente è avvenuto durante un’operazione nella struttura di Guigang, una città della Cina sud-occidentale. “Durante l’intervento, a causa dell’anestesia locale, la paziente ha avuto una reazione allergica”. Poiché sapeva parlare solo un dialetto locale e non sembrava rispondere agli avvertimenti del medico in mandarino, il chirurgo “ha trattato la paziente in modo approssimativo in una situazione di emergenza”.

La donna ha riportato contusioni sulla fronte

Le autorità locali affermano che la donna ha riportato contusioni sulla fronte. Dopo l’intervento, la direzione dell’ospedale si è scusata e ha pagato 500 yuan (circa 65 euro) come risarcimento, come ha spiegato il figlio. Secondo quanto riportato da lui, la madre è ora cieca dall’occhio sinistro, anche se non è chiaro se ciò sia dovuto all’incidente.