In Cina è esplosa la polemica dopo la diffusione su REDNote di un video che mostra un cammello apparentemente esausto mentre trasporta turisti in una località dello Xinjiang. Le immagini, rilanciate anche dal South China Morning Post, sono diventate rapidamente virali, generando indignazione sui social.



Le accuse della blogger e la reazione online

Il filmato, registrato il 15 giugno nella zona panoramica di Devil City on the Sea, nella contea di Fuhai, mostra l’animale in evidente difficoltà, tra lamenti e tentativi di rialzarsi. Secondo la blogger che ha pubblicato il video, il cammello sarebbe stato costretto a continuare il lavoro nonostante la stanchezza, suscitando forte preoccupazione tra i visitatori presenti e portando alla segnalazione del caso alle autorità locali.