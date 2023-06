Cinghiali a spasso nella spiaggia di San Fruttoso di Camogli, provincia di Genova. Da queste parti, i cinghiali sono ormai diventati una presenza quotidiana. Come mostrano le immagini pubblicate su Facebook e rilanciate poi anche su YouTube, una famiglia di cinghiali con i suoi piccoli cuccioli ha invaso una delle spiagge più belle d’Italia, quella che si trova sotto l’abbazia di San Fruttuoso di Camogli.

Cinghiali a spasso nella spiaggia di San Fruttoso di Camogli: la reazione dei bagnanti

E’ successo durante il Ponte del 2 Giugno. In spiaggia ci sono tanti turisti arrivati via mare e quelli arrivati in spiaggia attraverso i sentieri del parco di Portofino. I bagnanti sono stesi al sole o stanno facendo il bagno.

Il video è stato girato da Giovanni Moro: gli animali camminano sulla spiaggia e frugano con il muso tra gli oggetti lasciati sugli asciugamani. Poi si avvicinano verso il mare e se ne vanno camminando sul bagnasciuga uno accanto all’altro.

“Roba da matti” sembra esclamare la gente che si trova in spiaggia. Gli animali fortunatamente non sono minacciosi. Si avvicinano alla roccia che si trova sulla spiaggia e poi si allontanano.