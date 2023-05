Una collezione, forse tra le più importanti, di 230 auto d’epoca è stata ritrovata in una chiesa e in un fienile in Olanda. E’ la collezione accumulata in 40 anni da Ad Palmen. Un tesoro di cui non si sapeva l’esistenza, tenuto dal collezionista solo per sé.

Una clamorosa collezione di oltre 200 auto d’epoca

Dalla metà degli anni ’60, Palmen ha lavorato come concessionario di automobili. Ha iniziato la collezione comprando una Lancia B20 gialla. Ora a causa di una malattia irreversibile, gli esecutori testamentari l’hanno scoperta. E’ considerata una delle collezioni di auto meglio conservate in Europa, con modelli rari, tra cui Alfa Romeo , Maserati e Ferrari, BMW, Mercedes-Benz e NSU. Ma anche Jaguar, Aston Martin e Rolls-Royce sono presenti anche accanto a vetture americane come Chevrolet, Cadillac e Ford. Spiccano nella collezione un’Alfa Romeo 2600 SZ, una Mercedes-Benz 300S Roadster e una Lancia Aurelia Spider.

Andranno tutte all’asta

Secondo la Classic Cars Acutions, le condizioni delle auto hanno “resistito molto bene alla prova del tempo”. Tutte le auto sono state attualmente collocate in un magazzino a Dordrecht e sarà aperto al pubblico per tre giorni separati alla fine di maggio. L’asta sarà in una vendita online a partire dal 19 maggio fino al 7 giugno.