Alla squadra bianconera serve un nuovo attaccante e il profilo che spunta fuori è inaspettato: può essere lui il prossimo 9

Un bomber per la Juventus. Il dubbio che attanaglia i bianconeri in questi mesi è uno soltanto: Vlahovic resta o va via?

Interrogativo che, al momento, non conosce risposta, ma che determina le mosse di Giuntoli in ottica calciomercato. La situazione è quella nota a tutti: il serbo ha un contratto in scadenza nel 2026 e un ingaggio che è poco in linea con le nuove strategie societarie. Ecco perché davanti alla Juve e al numero 9 bianconero c’è un bivio: rinnovare, con stipendio ribassato, o andare via già quest’estate, per evitare poi un addio a zero tra un anno.

Non c’è ancora molto tempo per decidere quale strada prendere, ma più passa il tempo e più la rotta giusta sembra essere quella che porta alla separazione. Vlahovic da una parte, la Juventus a caccia di un altro bomber e in questo caso i nomi si sprecano. Si è parlato tanto di Jonathan David, anche per il suo contratto con il Lille in scadenza a fine stagione, ma anche di Benjamin Sesko, un profilo che avrebbe un costo decisamente più elevato. Senza dimenticare l’idea Osimhen, forse la più complicata e onerosa da realizzare. Tra i tre potrebbe però spuntare un nome a sorpresa.

Sorpresa in attacco per la Juventus: “È ideale per Motta”

Gioca insieme a Sesko, non è certo un finalizzatore eccellente, ma ha le caratteristiche ideali per il gioco di Thiago Motta. Lois Openda è il nome che per Luca Toselli sarebbe perfetto per la Juventus del prossimo anno.

Lo ha dichiarato nel corso di Ti amo calciomercato, appuntamento trasmesso sul canale Youtube di Calciomercato.it. Toselli ha, infatti, affermato: “Chi è il calciatore di riferimento per Thiago Motta? Io faccio il nome di Openda che è un giocatore che potrebbe sposarsi perfettamente con le caratteristiche del numero 9 ideale per l’allenatore della Juventus“.

Ventiquattro anni, attualmente in forza al Lipsia, non ha il fisico del bomber di aria di rigore, quello che fa a sportellate con gli avversari per intenderci. Centosettantasette centimetri di altezza, capace di svariare su tutto il fronte offensivo, ha il profilo giusto per mettersi al servizio della squadra come piace al tecnico bianconero. L’accostamento alla Juventus non è una novità, con i bianconeri che lo seguono da diverso tempo. Ora potrebbe essere arrivato il momento dell’affondo decisivo: via Vlahovic, Openda potrebbe essere il 9 ideale per Thiago Motta.