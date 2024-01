Djokovic parla in cinese in conferenza stampa: “Buon anno nuovo!” VIDEO

Il campione del tennis Novak Djokovic stupisce tutti alla conferenza stampa della United Cup a Perth rispondendo alla domande di una giornalista cinese nella sua lingua. Rispondendo e assecondando la richiesta di una giornalista del Gigante Asiatico, dopo la vittoria conseguita con Olga Danilovic nel doppio misto contro i rivali asiatici Qinwen Zheng e Zhizhen Zhang, lo sportivo ha messo in mostra le sue competenze linguistiche cosmopolite.

Durante la conferenza stampa, il numero 1 al mondo ha risposto in cinese mandarino: “Buon anno nuovo! Come state? Grazie per il vostro sostegno, vi amo. Cina, mia buona amica!”, ha detto Djokovic. La sua collega Danilovic, lo ha guardato stupita, poi è scoppiata a ridere. “Ma sai fare perfino questo?”, chiede stupita.

Novak Djokovic conosce almeno 11 lingue

Novak Djokovic conosce numerose lingue, di alcune solo frasi base, che usa anche per entrare in contatto con il paese ospitante. Tra queste undici, oltre la lingua mandarina, c’è la madrelingua serba, l’inglese, il tedesco, il francese, l’italiano (di cui ha dato prova in diverse partecipazioni nei nostri programmi televisivi), lo spagnolo, il portoghese, il russo e perfino l’arabo e il giapponese. Di seguito il video della conferenza stampa.