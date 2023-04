Erdogan, malore durante un’intervista in diretta tv. Il presidente turco abbandona lo studio della Ülke TV per qualche minuto. Durante l’intervista, prima di abbandonare lo studio, il presidente appare molto affaticato. Ad un certo punto chiede di poter abbandonare la trasmissione e le telecamere per un po’ non lo inquadrano più. Il leader turco decide però di tornare in onda per riprendere e concludere l’intervista, affermando che l’intensità della campagna elettorale gli ha provocato una forte influenza intestinale. Dopo il malore, il presidente turco ha cancellato tutti gli impegni. Rimarrà a riposo su consiglio del medico.

Erdogan colto da malore durante un’intervista, il suo partito nega che si sia trattato di infarto

Recep Tayyip Erdogan e il suo servizio stampa hanno successivamente smentito le notizie circolate sui social. Il malore accusato non sarebbe stato causato da un infarto. Il vicepresidente e portavoce del partito Ak, Omer Celik, ha parlato di” false notizie immorali” sulla salute di Erdogan. Celik ha assicurato che il presidente continua ad adempiere “ai suoi doveri” ufficiali e tornerà al programma previsto dopo una pausa di un giorno.

Da parte sua, il direttore delle comunicazioni di Erdogan – Fahrettin Altun – ha pubblicato sul suo account Twitter alcune notizie riprese dai social secondo cui Erdogan ieri ha sofferto un “infarto miocardico”. “Respingiamo categoricamente tali affermazioni infondate riguardanti la salute del presidente Erdogan”, ha scritto Altun. Il leader turco, secondo quanto dichiarato da Altun parteciperà in videoconferenza all’inaugurazione della centrale nucleare di Akkuyu, la prima del Paese. “Per quanta disinformazione possano fare, non riusciranno a cambiare il fatto che la nazione turca è al fianco del suo leader e che Erdogan e il Partito Ak usciranno vincitori dalle elezioni del 14 maggio”, ha concluso.