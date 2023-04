Eros Ramazzotti, fan si sente male al concerto. I paramedici arrivano dopo qualche minuto e Ramazzotti li bacchetta. Il cantante romano ferma il concerto per una fan che si sta sentendo male sotto al palco. Il cantante si stava esibendo al Palazzo dello sport di Roma e si è reso conto che qualcosa non andava.

Eros Ramazzotti bacchetta i paramedici che tardano ad arrivare: “Siete in 18, ma che fate?”

Il personale sanitario è arrivato a soccorrere la donna con qualche minuto di ritardo. Il dettaglio non è sfuggito a Eros Ramazzotti che si è rivolto con tono ironico ai soccorritori dicendo che se fossero arrivati dieci minuti dopo la spettatrice poteva già essere morta. “Ca***, siete in 18, ma che fate?”.

Eros Ramazzotti alla spettatrice: “Come stai?”

Eros poi si rivolge alla sua spettatrice: “Come sta?” Poi scende dal palco e la raggiunge abbracciandola: “. “Ma tu mi puoi stare qui in mezzo? Come stai?” ha chiesto. Lei replica: “Sono stata troppe ore in piedi”. “Ma dimmelo che ti faccio stare qua seduta” ha detto ancora Ramazzotti tra gli applausi. Poi ha ripreso il concerto.