Nei giorni scorsi sul web è apparso il video di una particolare rapina messa a segno nella gioielleria Garnier Jewellers in High Street, a Hoddesdon, in Inghilterra. Le immagini, riprese dalla telecamera di videosorveglianza, mostrano due uomini a bordo di un motorino che si avvicinano in pieno giorno all’ingresso della gioielleria armati di machete e motosega. Con l’ausilio di questi due strumenti, i ladri sono riusciti a sfondare la vetrina della gioielleria rubando diversi oggetti esposti. Secondo quanto comunicato dalle autorità locali, nessuno è rimasto ferito, ma i cittadini che hanno cercato di intervenire sono stati minacciati più volte dai due rapinatori, che sono riusciti a fuggire in motorino.