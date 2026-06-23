Nigel Farage del trumpiano Reform UK ha chiesto di indire le elezioni in seguito alle dimissioni del Primo Ministro Keir Starmer, affermando che chiunque sarà il nuovo Primo Ministro non avrà un mandato democratico per governare per via della mancanza della consultazione popolare. “L’opinione pubblica inglese deve dire la sua. Chiedo le elezioni e credo che troverò molto sostegno per questa proposta”, ha aggiunto, prima di citare un parallelismo tra la Gran Bretagna e l’Italia: “Sei governi in sette anni, sembriamo l’Italia di qualche decennio fa”.

Per Farage, il suo partito è pronto a “portare un cambiamento radicale”, ha scritto su X. Aggiungendo: “Se il Labour pensa di poter piazzare un altro politico di professione al numero 10, si sbaglia di grosso”. Farage ha lanciato poi un duro attacco contro Andy Burnham, il grande favorito nella successione a sir Keir, affermando di non avere paura di lui o di qualsiasi altro “lacchè” che la maggioranza laburista scglierà per guidare il governo del Paese.