Di recente, Anas ha eseguito le operazioni di demolizione del viadotto “La Coscia” sulla vecchia carreggiata in fase di ammodernamento, nell’ambito del lotto 4 dei lavori di raddoppio a quattro corsie della strada statale 223 “di Paganico” (E78 Grosseto-Siena). La spettacolare demolizione, ripresa in video, è stata eseguita con l’uso di esplosivo sotto la direzione di Anas, a cura dell’impresa appaltatrice ATI Itinera Monaco e dell’impresa specializzata Nitrex.

Il lotto 4 del raddoppio della SS223 “di Paganico” è parte di un progetto complessivo che interessa un tratto di 2,8 km di strada. Questo intervento mira a congiungere due tratti già ammodernati tra gli svincoli di Lampugnano e Civitella, in provincia di Grosseto. L’intervento, infine, prevede la costruzione di 8 viadotti, 4 in direzione Siena e 4 in direzione Grosseto, per una lunghezza complessiva di 1,8 km, oltre a due gallerie.