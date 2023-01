Favino in versione… Che Guevera, il nuovo episodio di Call My Agent Italia VIDEO

Nel primo episodio del secondo appuntamento con Call My Agent Italia, l’episodio che andrà in onda oggi, venerdì 27 gennaio 202,3 su Sky ed in streaming su NOW, la guest-star sarà Pierfrancesco Favino nei panni di se stesso.

Nell’episodio, a poche ore dalla consegna dei David di Donatello a cui l’attore deve prendere parte come uno dei presentatori, Lea (Sara Drago) corre a casa sua ma la moglie Anna Ferzetti gli rivela che Favino non riesce ancora ad uscire dall’ultimo personaggio che ha interpretato, Ernesto Che Guevara.