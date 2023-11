Favino recita al semaforo e poi chiede qualche centesimo: “La cultura paga…” VIDEO

Ospite di Fiorello, Pierfrancesco Favino ha recitato a un semaforo in lungotevere Diaz,a Roma. Favino prima ha recitato con un teschio in mano, in riferimento a Shakespeare. Poi, scattato il rosso, si è spostato sulle strisce pedonali con tanto di leggio e ha iniziato a recitare “L’infinito” di Leopardi. Una scena replicata anche in seconda battuta, con tanto di raccolta denaro.

“La cultura paga”, ha scherzato Favino dopo aver raccolto tre euro da un automobilista fermo al semaforo. Fiorello, che poi ha accolto l’attore, non ha avuto dubbi: “Una scena che resterà negli annali della televisione italiana”.

Favino ha infine ironizzato anche sulla polemica degli attori americani che interpretano personaggi italiani, dopo il caso di Adam Driver in ‘Ferrari’. “E’ come se prendessimo Boldi per interpretare Bush”, la battuta di Fiorello a chiusura, mentre la trovata di Favino è stata di interpretare l’inno italiano sulla musica di quello americano.

