Il momento in cui il fulmine colpisce l’albero

Rapid City, Sud Dakota. Una donna esce di casa poco prima di un temporale. La donna viene letteralmente sfiorata da un fulmine che colpisce l’albero che si trova a pochi metri da lei. E’ accaduto lo scorso 24 agosto: il video, ripreso da una telecamera di sorveglianza, è diventato virale ed è stato rilanciato da diversi siti tra cui Bild.

Il fulmine ha mancato la donna di pochissimi metri. Dopo l’esplosione, la donna corre di nuovo dentro quella che sembra essere la sua casa. Non rimane ferita anche se, come mostrano le immagini, sente in maniera fortissima il botto provocato dal fulmine. La donna infatti, dopo il botto, si protegge un orecchio con la mano.

Con le vere e proprie bombe d’acqua che sempre più spesso colpiscono le città, sono sempre più frequenti fenomeni di questo genere, ossia fulmini che cadono in città. Altra conseguenza del cambiamento climatico.