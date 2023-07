La furiosa lite a bordo di un aereo Ryanair VIDEO

Due passeggeri litigano, a vedere le immagini furiosamente, per diritto di passaggio nel corridoio. Almeno così raccontano le cronache e i tabloid inglesi. Tutto è avvenuto durante un volo Ryanair partito da Malta e diretto a Londra.

Secondo i testimoni i due hanno iniziato il litigio quando uno dei protagonisti, non è ben chiaro chi, si è rifiutato di far passare l’altro per il corridoio dell’aereo. Insomma: niente di importante.

Il volo, a causa del litigio, ha subito un ritardo di due ore. Per la gioia degli altri passeggeri.