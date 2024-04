Gatto si intrufola nel pacco e viene spedito con Amazon, ritrovato dopo 6 giorni

Galena, una gatta di sei anni, ha vissuto un’avventura che ha dell’incredibile e che miracolosamente si è conclusa con un lieto fino. Si è intrufolata in uno scatolone destinato alla spedizione di un reso, e nessuno si è accorto della sua presenza prima di chiudere il pacco. Così, senza alcuna consapevolezza di ciò che stava per accaderle, Galena è stata spedita per oltre 500 miglia, viaggiando per sei giorni dallo Utah alla California.

La sua storia incredibile è emersa quando un dipendente di Amazon, Brandy Hunter, ha fatto la sorprendete scoperta durante il suo turno di lavoro in un magazzino californiano. Mentre controllava i pacchi restituiti, Brandy ha sentito dei rumori provenienti da uno scatolone. Con incredulità, ha aperto il pacco e ha trovato Galena, la gatta sperduta.

Brandy, un’amante dei felini, non ha esitato un attimo. Ha preso Galena con sé e l’ha portata immediatamente da un veterinario locale. Fortunatamente, Galena era in buone condizioni nonostante il lungo viaggio senza cibo e acqua. Il veterinario ha fatto una scoperta importante: Galena era microchippata.

Utilizzando le informazioni del microchip, è stato possibile risalire alla proprietaria di Galena, Carrie Clark. Carrie, che aveva cercato disperatamente la sua gatta scomparsa, non poteva credere a ciò che stava accadendo quando ha ricevuto la chiamata dal veterinario. Come poteva essere possibile che Galena fosse stata spedita attraverso lo stato per più di 500 miglia?

La verità era più strana della finzione. Galena si era nascosta nello scatolone destinato alla spedizione di un reso nella sua casa nello Utah. Nessuno si era accorto della sua presenza quando il pacco era stato chiuso e spedito. Così, Galena aveva iniziato il suo incredibile viaggio verso l’ignoto, attraversando deserti e montagne, fino a quando finalmente era stata scoperta a Los Angeles.

Ovviamente, la storia di Galena ha fatto in poco tempo il giro del web. Carrie, dopo aver riabbracciato la sua amata Galena, ha espresso la sua gratitudine a tutti coloro che hanno contribuito a riportare a casa la sua gatta.