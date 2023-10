Gerard Piqué, l’ex calciatore del Barcellona ed ex compagno della cantante Shakira, mentre sta firmando autografi non vede la buca profonda due metri che si trova al lato del palco e ci finisce dentro. E’ accaduto mercoledì 25 ottobre in Messico durante la presentazione della sua nuova avventura imprenditoriale, la Kings League versione Americas.

Gerard Piqué non vede la buca profonda due metri

Il giocatore stava presentando la competizione con alcuni presidenti della lega spagnola quando, al momento degli autografi, avvicinandosi a un bambino che esponeva la sua maglia ai tempi dei blaugrana è caduto.

Stupore e preoccupazone tra i fan e lo staff del palco. Per fortuna Piqué non si è fatto niente e ha tranquillizzato tutti. Piqué ci ha anche scherzato su parlando sui social di aver compiuto un “trucco di magia”.