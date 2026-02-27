A Newark nel New Jersey, un inseguimento Ice si è concluso con un incidente che ha coinvolto più auto. Tra queste una con alcuni bambini a bordo.

Diverse persone, dopo l’incidente si sono messe ad inveire contro gli agenti della controversa Polizia che si occupa di immigrazione irregolare. Un’agenzia federale a cui che Trump ha dotato di poteri enormi.

Anche il sindaco della città Ras Baraka ha accusato gli agenti di aver violato le norme cittadine che limitano gli inseguimenti senza minaccia imminente. La Polizia locale non avrebbe partecipato all’operazione ed è intervenuta solo dopo. Una persona ammanettata è stata portata via e trasportata in ospedale.