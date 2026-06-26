Una coppia di anziani si tiene per mano durante la scossa di terremoto che ha devastato il Venezuela causando, secondo le ultime stime, fino a 50mila dispersi. Il video sta facendo il giro della Rete ed è stato ripreso dalla telecamera di sorveglianza installata nella casa dei due che si trova nella capitale Caracas.

Il video mostra l’uomo che si alza dal divano appena sente una delle due forti scosse di magnitudo 7.5 e 7.2. Non appena la terra inizia a tremare, si dirige subito verso la moglie disabile che probabilmente non poteva alzarsi da sola. L’anziana urla dalla paura e il marito cerca di mantenere il controllo tenendola per mano. Un gesto spontaneo che ha commosso tutti. Ora in molti chiedono notizie sulla loro incolumità.