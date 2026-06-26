Nuovo capitolo della “guerra ai parcheggiatori abusivi” per Vincenzo De Luca, che a Salerno è intervenuto con una ruspa nell’area di via Fornari, vicino alla metro, tra degrado e segnalazioni di spaccio.

“Questa – ha spiegato De Luca – è una delle tante aree abbandonate da tanto tempo. C’è da essere un po’ arrabbiati sinceramente. Cominciamo il recupero di questa zona. Qui faremo un bellissimo parco giochi per i bambini. Dobbiamo riprendere in mano la città. Questo luogo era stato trasformato in un accampamento di varia umanità. Ci hanno segnalato che la sera era una piazza di spaccio di droga”.

“Ho parlato anche con il parroco – dice ancora – e vedremo di dargli in gestione una parte del parco. Vorremmo anche immaginare un’area di sgambamento per i cani. Questo è uno dei punti significativi della città giardino che vogliamo ricostruire un po’ alla volta”.

“Abbiamo – conclude il sindaco – un problema di risorse. Ma stiamo correndo. Più di quello che stiamo facendo è difficile fare”.