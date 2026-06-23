A Houston in Texas, un impianto di riciclaggio è andato a fuoco. Le fiamme hanno provocato l’innalzamento nei cieli di una densa colonna di fumo nero visibile a chilometri di distanza e rilevata perfino dal radar meteorologico locale.

I Vigili del fuoco stanno lottando contro il valore estremo e contro le fiamme imponenti. L’incendio è vasto e classificato di terzo livello. È divampato nell’East End, zona a sud-est della città, ed ha sprigionato un’imponente colonna di fumo nero e denso. Il rogo è scoppiato vicino all’incrocio tra Kellogg Street e Manchester Street nel quartiere di Manchester, lungo il canale navigabile di Houston che sfocia nel fiume Buffalo Bayou.

Secondo il capo dei vigili del fuoco di Houston, Thomas Muñoz, le fiamme sono state originate da un enorme cumulo di pneumatici e detriti situato dietro l’impianto. Sul posto oltre 100 Vigili del fuoco e decine di mezzi pesanti. Le temperature sono torride e si aggirano intorno ai 32 gradi. Sebbene le autorità abbiano confermato che non si sono registrati feriti e che non sono stati emessi ordini immediati di confinamento o evacuazione, nelle zone residenziali circostanti continua il monitoraggio della qualità dell’aria per scongiurare che ci possano essere dei rischi tossici.