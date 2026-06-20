Intervento insolito per gli agenti dello sceriffo della contea di Butler, in Ohio, chiamati a recuperare otto capre finite nel cortile di un’abitazione privata. Sette animali sono stati riportati ai legittimi proprietari, ma una capra particolarmente ostinata è riuscita a fuggire saltando dal tetto di un SUV e rifugiandosi in un’area boschiva vicina. Le autorità hanno quindi chiesto ai cittadini di segnalare eventuali avvistamenti dell’animale.