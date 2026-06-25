Violente scosse di terremoto hanno colpito il Venezuela nelle ultime ore. La prima, di magnitudo 7.1, è stata registrata nei pressi della città costiera di Morón, generando forte allarme tra la popolazione locale.

Poco dopo, altre due scosse ancora più intense hanno interessato l’area: una di magnitudo 7.2 e una di 7.5, entrambe localizzate vicino alla città costiera di Yumaré. Gli eventi hanno alimentato il panico nella regione.

Sui social è stato diffuso un video che mostra una persona in fuga lungo le scale tra macerie e detriti subito dopo il sisma, a testimonianza della forte intensità degli eventi.