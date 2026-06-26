La ministra svedese per il Clima e per l’Ambiente, Romina Pourmokhtari, si è presentata al Consiglio europeo a Lussemburgo con in braccio il figlio nato da pochi mesi, sottolineando l’importanza di poter conciliare gli impegni istituzionali con quelli familiari. “Sono felice di poter rappresentare il fatto di non dover scegliere tra l’essere una ministra presente ed essere una madre presente”, ha dichiarato la ministra, affermando che questa “è una delle cose che rende l’Europa un bel posto dove vivere, dove abbiamo la possibilità di partecipare alle riunioni e essere presenti per la propria famiglia”.