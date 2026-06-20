Il video dell’agente immobiliare che ritrova la casa infestata da serpenti
Un agente immobiliare dell’Arkansas, Christopher White, ha trovato una sorpresa decisamente inaspettata durante una visita programmata per mostrare una casa in vendita: la proprietà era infestata da numerosi serpenti. L’uomo ha raccontato di aver inizialmente girato intorno all’abitazione senza accorgersi di nulla, prima di notare i rettili vicino al portico e sotto le grondaie. White ha quindi ripreso la scena con un video, decidendo subito di annullare la visita con i potenziali acquirenti: “Non avrei assolutamente mostrato questa casa”.