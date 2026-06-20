Un agente immobiliare dell’Arkansas, Christopher White, ha trovato una sorpresa decisamente inaspettata durante una visita programmata per mostrare una casa in vendita: la proprietà era infestata da numerosi serpenti. L’uomo ha raccontato di aver inizialmente girato intorno all’abitazione senza accorgersi di nulla, prima di notare i rettili vicino al portico e sotto le grondaie. White ha quindi ripreso la scena con un video, decidendo subito di annullare la visita con i potenziali acquirenti: “Non avrei assolutamente mostrato questa casa”.