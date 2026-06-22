Ieri all’Ospedale del Mare di Napoli un incendio è divampato su una parete esterna di coibentazione dell’edificio.

Le fiamme, partite da alcune pedane di legno accatastate lungo il perimetro, si sono rapidamente propagate fino al tetto, generando una densa colonna di fumo visibile a distanza. Non si registrano feriti, ma per precauzione sono stati evacuati diversi reparti, tra cui Pronto soccorso e Medicina d’urgenza, con il trasferimento dei pazienti all’interno della struttura.

L’intervento dei vigili del fuoco, con tre squadre, ha permesso di domare il rogo, mentre restano in corso le operazioni di bonifica e gli accertamenti sulle cause.