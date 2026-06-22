Nuovo attacco contro un’imbarcazione sospettata di essere coinvolta nel traffico di droga verso gli Stati Uniti. La Joint Task Force Southern Spear statunitense ha colpito l’imbarcazione nel Mar dei Caraibi perché sospettata di navigare, secondo quanto riporta su X il Southern Command, su una rotta considerata del narcotraffico.

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l’intelligence Usa ha diffuso un video che mostra un missile che colpisce l’imbarcazione3 ed ha dichiarato: “Due narcoterroristi sono stati uccisi e sei sono sopravvissuti, la Guardia Costiera degli Stati Uniti ha attivato il sistema di ricerca e soccorso”.