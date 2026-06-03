A Nuova Delhi in India, più di 20 persone sono morte a causa di un incendio in un edificio nel quartiere di Malviya Nagar, quartiere ad alta densità abitativa e frequentato da molti studenti. L’immobile ospitava un ristorante e un bed and breakfast: secondo le indagini l’incendio sarebbe partito da qui per cause ancora da accertare. Oltre ai 20 morti, 40 persone sono rimaste ferite.

Il fumo si è propagato rapidamente all’interno della struttura e sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco che hanno fatto evacuare il palazzo salvando in poco tempo le persone intrappolate nelle fiamme. Sul posto sono stati impegnati per diverse ore ben otto mezzi che hanno lavorato in condizioni molto complesse non riuscendo a raggiungere diverse aree dell’edificio.

Nelle ore successive alla tragedia sono emerse ricostruzioni differenti sul punto esatto in cui il rogo avrebbe avuto inizio. La Polizia ha però indicato come causa il bed and breakfast ed ha avviato degli accertamenti che sono tuttora in corso. Gli abitanti del quartiere hanno collaborato con i servizi di emergenza aiutando ad allontanare le persone in pericolo e trasportando alcuni feriti verso le aree di soccorso.