La polizia di Castle Rock, in Colorado, ha diffuso le immagini di un orso che ha scavalcato una recinzione del parcheggio definendo l’episodio una “violazione della barriera anti-orso”.

L’animale avrebbe superato una rete metallica “prima di effettuare una breve ispezione della zona”.

“Non avendo trovato cestini da picnic, snack incustoditi o altre provviste necessarie agli orsi, il nostro visitatore peloso alla fine se n’è andato”, ha scritto il dipartimento ironizzando, per poi concludere: “Sebbene la visita di questo orso sia stata di breve durata, è un buon promemoria del fatto che gli avvistamenti di animali selvatici sono una parte normale della vita a Castle Rock”.