Momenti di terrore all’interno di un supermercato Esselunga di Bergamo, dove una famiglia è stata vittima di una violenta aggressione mentre stava uscendo dal punto vendita. Una madre camminava mano nella mano con la figlia di appena un anno e mezzo, mentre il padre spingeva il carrello della spesa. Poco prima delle porte automatiche, un uomo di 47 anni, di origine romena e senza fissa dimora, li ha improvvisamente intercettati.

L’aggressore ha afferrato la bambina per la gamba destra e l’ha strattonata con forza, cercando di strapparla alla madre, che però ha resistito senza lasciarla. La scena, durata pochi secondi ma estremamente violenta, è stata ripresa dalle telecamere di sicurezza del supermercato. Il padre della piccola è intervenuto immediatamente, riuscendo a bloccare l’uomo con l’aiuto degli addetti alla sicurezza e di alcuni clienti presenti.

Sul posto è poi arrivata la polizia, che ha arrestato l’aggressore con le accuse di tentato sequestro di persona aggravato e lesioni aggravate. La bambina, purtroppo, ha riportato la frattura del femore a causa dello strattonamento ed è stata soccorsa dai sanitari. L’episodio ha suscitato forte shock e preoccupazione, evidenziando la prontezza di reazione dei genitori e delle persone presenti che ha evitato conseguenze ancora più gravi.