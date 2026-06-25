Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha dato il via alle celebrazioni per il 250esimo anniversario dell’indipendenza americana che porseguiranno fino al prossimo 10 luglio. Il tycoon ha presenziato all’inaugurazione della “Great American State Fair” sul National Mall.

Trump ha tenuto un comizio e si è fatto riprendere mentre mette in scena il suo cosueto balletto sulle note di “Ymca” dei Village People: “Vi divertirete, sarà la festa di compleanno più indimenticabile che un paese abbia mai visto”. Ad aprire la cerimonia il sorvolo di alcuni aerei militari. Molti artisti, tranne il cantante country 84enne Lee Grewood e pochi altri, hanno dato forfait alla cerimonia.

“Dobbiamo sconfigere il comunismo di nuovo”

Tra i passaggi del suo discorso, Trump ha accusato i candidati democratici che si sono presentati alle primarie di New York di essere comunisti. Queste le sue parole: “Abbiamo sconfitto il fascismo e il comunismo, dovremo sconfiggere il comunismo di nuovo”. “Buon compleanno America”, ha poi aggiunto Trump.