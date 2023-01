Incidente Ita Airways-Delta a New York: aereo italiano si trancia un’ala VIDEO

Un Airbus di Ita Airways è stato protagonista di un incidente. Si tratta di un tamponamento in pista, avvenuto a New York lo scorso 2 gennaio ai danni di un aereo di Delta Airlines, modello Bombardier.

L’incidente a New York

La coda del velivolo Delta è stata urtata dall’ala destra dell’Airbus di Ita riportando danni seri. L’ala del velivolo di bandiera italiana è stato tranciato di netto. Un audio diffuso su YouTube ieri sera riporta le conversazioni avvenute quando la Torre di controllo dell’aeroporto JFK di New York viene avvertita del tamponamento. La zona della collisione viene presto raggiunta dai Vigili del Fuoco, ma fortunatamente nessuno dei due mezzi prende fuoco. Il volo di Ita Airways da New York a Roma quel giorno viene cancellato, e i 200 passeggeri in attesa di imbarcarsi vengono sistemati a ridosso dell’aeroporto JFK.

Il commento di Ita Airways

Ita Airways parla di un evento di lieve entità. E afferma che tamponamenti di questo genere si verificano “non di rado negli aeroporti molto congestionati, soprattutto nella movimentazione a terra”. La compagnia ha avviato un’indagine interna, e sta collaborando con le autorità statunitensi per ricostruire le circostanze. “Informando tempestivamente – si legge in una nota diffusa dalla compagnia – le autorità aeronautiche preposte, a cui continuerà a fornire totale collaborazione con la massima trasparenza”.

La compagnia aerea di bandiera dell’Italia conferma “di operare sempre nel rispetto di tutti i requisiti dettati dalle autorità competenti, a garanzia degli standard di sicurezza richiesti”. E dichiara che “sono state poste in atto dalla compagnia ulteriori misure cautelative, nell’ottica di continuo miglioramento degli standard di sicurezza”.