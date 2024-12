La dieta di una donna di 102 anni a New York è: pane, formaggio e caffè decaffeinato a colazione; un panino o uova a pranzo; spesso pollo e una verdura o gli avanzi del ristorante a cena. Non ha mai fumato, non beve alcolici e dorme in media otto ore a notte.

Ogni giorno, cerca di camminare 3.000 passi, all’aperto se il tempo è bello, o dentro, facendo giri nel suo corridoio, se il tempo è brutto. Sul Washington Post Judith Graham traccia il profilo di Hilda Jaffe e descrive come la donna, rimasta vedova dopo 63 anni di matrimonio, ha deciso di trasferirsi in un appartamento di due stanze, cucina e bagno nel cuore di Manhattan.

Quattordici anni dopo, Jaffe, che ora ha 102 anni, vive ancora da sola, a pochi isolati dalle luci frenetiche e dalla folla che attraversa Times Square. È una centenaria sveglia e attiva, che porta da sé le borse della spesa quando torna a piedi dal suo supermercato locale e che prende gli autobus urbani per andare dal medico o per assistere a una matinée al Metropolitan Opera.

Oltre la dieta, i lavori e la spesa

Jaffe è uno straordinario esempio di anziana che vive da sola e prospera. Pulisce la sua casa, fa il bucato, gestisce le sue finanze e resta in contatto con una vasta rete di familiari e amici tramite e-mail, WhatsApp e Zoom. Suo figlio di 78 anni vive a San Jose. Sua figlia di 75 anni vive a Tel Aviv.

È una specie di eccezione. “Il mio medico di base dice: ‘Sei l’unica centenaria che entra senza un assistente o un bastone. Sei fuori scala’”, ha detto Jaffe. Aggiunge Judith Graham: ho parlato con decine di anziani l’anno scorso. Molti sono isolati e vulnerabili. Ma una fetta degna di nota di questo crescente gruppo di anziani mantiene un alto livello di benessere. Cosa potrebbe spiegare questo, in particolare tra le persone nelle fasi più avanzate della vecchiaia?

Sofiya Milman è la direttrice degli studi sulla longevità umana presso l’Institute for Aging Research dell’Albert Einstein College of Medicine. Studia le persone note come “superagers” di età pari o superiore a 95 anni. “Come gruppo, hanno una visione molto positiva della vita” e sono notevolmente resilienti, come Jaffe, ha detto. Le qualità associate alla resilienza negli anziani includono ottimismo, speranza, capacità di adattarsi a circostanze mutevoli, relazioni significative, legami con la comunità e attività fisica, secondo un crescente corpus di ricerche su questo argomento.

Ogni giorno ti alzi e sei più vecchio di un giorno

La visione di Jaffe sulla sua longevità non è sentimentale. Attribuisce il merito alla sua eredità genetica, alla fortuna e al suo impegno a “continuare a muoversi”, in quest’ordine. “Non ci lavori sopra; succede. Ogni giorno, ti alzi e sei più vecchia di un giorno”, ha detto.

Questa posizione concreta è caratteristica dell’approccio di Jaffe alla vita, commenta Graham. Quando le è stato chiesto di descriversi, ha risposto rapidamente con “pragmatica”. Ciò significa avere una visione lucida di ciò che può e non può fare e apportare modifiche se necessario.

Vivere da sola le si addice, ha aggiunto, perché le piace essere indipendente e fare le cose a modo suo. “Se si presenta un problema, lo risolvo”, ha detto Jaffe.

In questo, è come altri adulti più anziani che hanno fatto i conti con il loro stato di “sono sola” e che, per la maggior parte, se la cavano piuttosto bene.

Tuttavia, Jaffe è insolita, per usare un eufemismo. Ci sono solo circa 101.000 centenari negli Stati Uniti, secondo i dati più recenti del Census Bureau. Di questo piccolo gruppo, il 15 percento vive in modo indipendente o conduce la propria vita in modo indipendente pur vivendo con qualcuno, secondo Thomas Perls, fondatore e direttore del New England Centenarian Study, il più grande studio sui centenari al mondo. (Jaffe è uno dei circa 2.500 centenari che partecipano allo studio.)

Circa il 20 percento dei centenari è, come Jaffe, privo di disabilità fisiche o cognitive, ha affermato Perls. Un ulteriore 15 percento non ha malattie legate all’età, come artrite o malattie cardiache.

Ancora più importante, Jaffe rimane impegnata con altre persone. Ha abbonamenti al Metropolitan Opera, alla New York Philharmonic e a una serie di musica da camera. Partecipa a eventi online e vede regolarmente nuove mostre in quattro dei principali musei di New York, dove è iscritta. È in contatto regolare con familiari e amici.

Jaffe fa anche parte di un club del libro nella sua sinagoga nell’Upper West Side di Manhattan e fa parte del comitato per l’educazione degli adulti della sinagoga. Per più di un decennio, ha fatto volontariato diverse volte alla settimana come guida presso la filiale principale della New York Public Library sulla Fifth Avenue.

“La solitudine non è un problema”, ha detto. “Ho abbastanza da fare entro le mie possibilità”.