Il proprietario della casa di moda Mango Isak Andic muore dopo essere precipitato da 150 metri da una parete rocciosa durante una vacanza in montagna con la famiglia.

Isak Andic, aveva 71 anni ed era uno degli uomini più ricchi della Spagna. È morto dopo essere scivolato ed essere caduto da quasi 500 piedi durante una gita in famiglia in montagna vicino a Barcellona.

Andic era una delle persone più ricche della Spagna. Solo questo mese, Forbes aveva stimato il patrimonio netto di Andic a 4,5 miliardi di euro, rendendolo la persona più ricca della Catalogna. Nel 2010, era il 32° ebreo più ricco del mondo.Andic possedeva un aereo privato che gli è costato più di 25 milioni di sterline e uno yacht di 175 piedi con circa lo stesso valore.

Il figlio dell’imprenditore Jonathan ha allertato i servizi di emergenza, ma non c’è stato nulla che potessero fare per salvarlo. Il signor Andic stava visitando le Grotte di Collbato nel cuore della magica montagna di Montserrat (sus formas orgánicas sirvieron de inspiración a Antoni Gaudí para idear la Sagrada Familia) quando è avvenuta la tragedia poco dopo mezzogiorno di sabato.

Caduto dal sentiero

Il figlio di Andic ha raccontato ai primi soccorritori arrivati sul posto che stava camminando davanti all’uomo d’affari quando ha sentito il rumore delle rocce e della sabbia che cadevano e si è voltato per vedere suo padre precipitare nel vuoto. Il corpo dell’uomo morto è stato recuperato intorno alle 15.30 dopo l’intervento degli specialisti del soccorso alpino e di un elicottero.

Sul luogo del sinistro, i medici hanno potuto constatare che l’uomo è caduto accidentalmente da un barranco sul camino delle cuevas de Salnitre, un percorso che conduce fino al monastero di Montserrat. Andic si era recato nella zona con vari membri della sua famiglia, anche se nel momento del sinistro le accompagnò solo il suo unico figlio Varón.

“Abbiamo visto gli elicotteri sorvolare la zona e anche i bombardieri, ma abbiamo detto che non abbiamo avuto nulla da sapere su cosa avessimo passato”, ha spiegato al telefono una guida delle cuevas de Salnitre alla prima ora del pomeriggio. Il percorso in cui è avvenuto l’incidente (che parte dalle grotte e conduce, dopo quasi due ore di cammino, al monastero di Montserrat) è solcato da burroni e può risultare, in alcuni punti, insidioso.

Le origini di Mango

Mango fa risalire le sue origini al 1984, quando Andic, di origine turca, aprì il suo primo negozio sul Paseo de Gracia, la famosa via dello shopping di Barcellona, con l’aiuto del fratello maggiore Nahman.

Andic nacque da una famiglia ebrea sefardita a Istanbul, in Turchia, nell’ottobre del 1953. Seguendo la strada opposta che aveva spinto molti ebrei a rifugiarsi sotto il dominio ottomano dalla persecuzione cattolica spagnola dell’inquisizione, la famiglia di Andic emigrò dalla Turchia a Barcellona, in Spagna, nel 1969.

Lì lui e suo fratello Nahman iniziarono a vendere magliette e zoccoli ricamati a mano “made in Turkey”. Aprirono negozi a Barcellona e Madrid, prima vendendo il loro marchio (Isak Jeans) e poi rifornendo altri marchi. Nel 1984, si unì al collega imprenditore Enric Cusí e a suo fratello e ribattezzò tutti i loro negozi con il nome Mango. Andic scelse il nome “Mango” dopo aver assaggiato il frutto durante un viaggio nelle Filippine.

Incontrò un enorme successo, che si concretizzò dopo che la Spagna era appena uscita da una dittatura decennale che si era conclusa con la morte del generale Francisco Franco nel 1975, con i consumatori affamati di abiti più moderni. Da allora Mango ha consolidato la sua posizione come uno dei principali gruppi della moda internazionale, con una presenza importante in oltre 120 mercati e 15.500 dipendenti in tutto il mondo.