Influencer scopre tradimento del fidanzato in diretta tv. La statunitense Kayla Gardner era in crociera con il marito e stava scorrendo, insieme ad un’altra donna, le immagini riprese dalle telecamere di sicurezza della crociera e disponibili sulla tv all’interno della cabina a tutti gli utenti.

Influencer scopre il tradimento del fidanzato sulla crociera in “diretta tv”

L’appuntamento segreto dell’uomo era sul ponte della nave ed è stato scoperto in tempo reale da una delle amiche della blogger, che stava scorrendo i filmati delle telecamere a circuito chiuso disponibili sulla tv all’interno della loro cabina. La donna ha spiegato che il suo partner le aveva detto che avrebbe “preso del cibo” come scusa per lasciare la cabina.

“Chi è lei?”

“Chi è lei?”, chiede la donna alla sua amica mentre guardano lo schermo. Subito si accorgono, guardando il filmato, che l’uomo nel filmato sia effettivamente il ragazzo di Gardner. Poi si rendono conto che l’uomo in atteggiamenti intimi con la ragazza sconosciuta è proprio lui. La fidanzata, a questo punto urla in un walkie-talkie dicendo che c’è un’emergenza “911”. “Abbiamo un 911 sul ponte superiore”, ha detto la donna che ha aggiunto: “I servizi di emergenza sanitaria vadano tutti al ponte superiore in questo momento!”.

Il video ha ricevuto migliaia di commenti e milioni di visualizzazioni. La donna si è filmata poi filmare mentre lanciava i vestiti del suo ex fuori dalla finestra del suo appartamento. Ha quindi voluto condividere la separazione dal fidanzato con tutti i suoi follower. Come sempre accade sui social in molti si sono chiesti se si sia trattato di una trovata per racimolare like.