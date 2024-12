Aria di crisi per l’economia in India: un segnale d’allarme. Come scrive Shritama Bose di Reuters “la crescita economica dell’India sta subendo una verifica della realtà. La produzione è aumentata del 5,4% nei tre mesi fino alla fine di settembre, il ritmo più lento in quasi due anni, smentendo le speranze che un buon monsone avrebbe aumentato la spesa. Forse è un’anomalia. Ma ci sono pressioni incombenti che potrebbero tutte dare un duro colpo alle rosee ipotesi sulla quinta economia più grande del mondo”.

La debole produzione delle fabbriche e la domanda dei consumatori hanno intaccato la stima del titolo del 7% della Reserve Bank of India, prosegue Shritama Bose. La produzione si è insinuata al 2,2% nel paese che aspira ad assemblare un quarto di tutti gli iPhone entro il 2028, rispetto al 14% dell’ultimo anno finanziario.

Deludono gli utili delle imprese in India

Anche gli utili delle principali aziende hanno deluso: solo circa la metà delle aziende nell’indice Nifty 50 ha superato le stime degli analisti, il più basso da marzo 2020, secondo i dati compilati da LSEG. Gli acquirenti avari hanno intaccato i profitti di giganti come Reliance Industries e Hindustan Unilever. I grandi colossi farmaceutici stanno affrontando un futuro incerto nel loro mercato più grande.

Le elezioni nazionali di aprile e maggio hanno spinto Nuova Delhi a frenare la spesa per le infrastrutture, un fattore determinante per la crescita negli ultimi anni. Alcuni dei 28 stati del paese hanno ridotto la spesa in conto capitale per offrire elargizioni in denaro vincenti alle elezioni.

Tutto ciò ha coinciso con una stretta sul credito non garantito da parte della banca centrale, che ora si trova schiacciata tra un’inflazione al 6,2%, al di sopra dell’intervallo target, e una crescita economica in calo. Il suo comitato di definizione dei tassi dovrebbe riunirsi questa settimana.

L’amministrazione del primo ministro Narendra Modi definisce l’ultima stampa un evento unico e spera che la spesa per le feste e il greggio benigno aumenteranno il numero nella seconda metà dell’anno finanziario. Una visione più scettica è che l’India sia tornata alla sua corsia lenta pre-Covid dopo tre anni di spesa di vendetta. Anche le quote di mercato stanno cambiando, con una parte della domanda che si sta spostando verso attori più piccoli nell’economia informale, che i dati sono meno bravi a catturare.

Una incriminazione per frode in Usa

Si profila un ulteriore dolore. L’incriminazione da parte dei procuratori statunitensi di Gautam Adani per frode, che lui nega, probabilmente limiterà l’espansione del suo conglomerato, un raro contributore del settore privato alla spesa per investimenti.

La minaccia di imposte più elevate sotto l’amministrazione Trump potrebbe aumentare il dumping di beni cinesi in India e danneggiare le esportazioni. Il raffreddamento della crescita potrebbe accelerare i deflussi di fondi offshore a favore della Repubblica Popolare, che sta somministrando incentivi per sostenere la sua economia.