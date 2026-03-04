Il premier spagnolo Pedro Sanchez, rispondendo alle critiche di Donald Trump che ha incolpato Madrid per il rifiuto di concedere l’utilizzo delle basi militari in Andalusia per la guerra contro l’Iran, ha dichiarato: “La posizione del governo spagnolo si riassume in poche parole: no alla guerra”. Sanchez, in una dichiarazione istituzionale dal Palazzo della Moncloa, ha poi invitato a “non ripetere gli errori del passato”.

“Condanniamo il regime ma siamo contrari al conflitto”

“Il mondo, l’Europa e la Spagna ci sono già passati 23 anni fa, quando un’altra amministrazione statunitense ci trascinò in una guerra in Medio Oriente, una guerra che in teoria, secondo quanto affermato allora, era volta a eliminare le armi di distruzione di massa di Saddam Hussein, portare la democrazia e garantire la sicurezza globale, ma che in realtà ha prodotto l’effetto contrario, scatenando la più grande ondata di insicurezza che il nostro continente abbia subito dalla caduta del muro di Berlino”, ha dichiarato il premier spagnolo.

“Siamo contrari a questo disastro”, ha dichiarato Sanchez, aggiungendo che questa posizione è condivisa da “molti altri governi” e da “milioni di cittadini in tutta Europa, Nord America e Medio Oriente che non vogliono più guerre e incertezza nel futuro”. Sanchez ha poi aggiunto: “Il governo spagnolo condanna il regime iraniano che reprime e uccide vilmente i suoi cittadini, in particolare le donne, ma allo stesso tempo rifiutiamo questo conflitto e chiediamo una soluzione diplomatica e politica”.