Una banda di ladri entrata in azione in un supermercato di Colico (Lecco), si è ritrovata contro i residenti della zona. Svegliati dai fragorosi rumori provocati per scassinare le protezioni. I ladri miravano alla cassaforte del Conad, e hanno continuato finché sono riusciti a impossessarsi del forziere. A nulla è valsa la mobilitazione del quartiere, con abitanti che hanno urlato e tirato anche dei vasi da fiori con la terra contro il furgone dei malviventi, e altri che hanno ripreso tutto l’assalto con dei telefonini. I ladri hanno continuato imperterriti, riuscendo a dileguarsi prima dell’arrivo delle forze dell’ordine.

Colico è un comune dell’Alto lago in provincia di Lecco, a confine con i territori delle province di Sondrio e Como. I ladri hanno agito in tre, due mascherati, fuggiti con il furgone carico di refurtiva, e un terzo a volto scoperto, che ha “aperto” loro la strada alla guida di un’auto scura. Sull’accaduto indagano i carabinieri del comando provinciale di Lecco.

Di seguito il video riportato da Leccoonline: