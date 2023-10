Un video ha immortalato il momento in cui due donne israeliane sono miracolosamente fuggite dagli uomini armati di Hamas. Gli uomini armati stavano tendendo un’imboscata a un kibbutz. Le due donne si sono salvate nascondendosi dietro un’auto finché i soldati dell’IDF non sono arrivati ​​e le hanno portate in salvo. Le riprese delle telecamere a circuito chiuso mostrano un 4×4 bianco che si ferma al kibbutz Yachini, a meno di quattro miglia dal confine di Gaza, dietro un’altra macchina bianca con il bagagliaio aperto. Otto terroristi armati di Hamas saltano fuori dal portellone posteriore e dall’auto stessa, e iniziano a invadere la zona. Nel video si vede come si sono salvate le due donne.