Madonna rimprovera un fan perché non si alza in piedi, ma era in sedia a rotelle VIDEO

Durante un concerto a Los Angeles, Madonna ha commesso una gaffe imbarazzante rimproverando un fan per non essersi alzato durante una standing ovation, senza rendersi conto che si trovava su una sedia a rotelle. “Che stai facendo seduto laggiù?” lo ha biasimato dal palco, prima di avvicinarsi e rendersi conto della sua condizione. “Oh, ok, politicamente scorretto. Mi scuso”, ha poi dichiarato la pop star. Tuttavia, le scuse non sono state sufficienti a placare l’indignazione sul web dopo che un video su TikTok, postato sabato, è diventato virale con oltre 2 milioni di visualizzazioni. “Sono delle scuse tristi! Che diamine. Rimborsategli il biglietto!!” ha richiesto un utente. “Non si è scusata abbastanza”, ha affermato un altro. “Signora, ci sono 100 ragioni per cui qualcuno potrebbe restare seduto e sono tutte valide”, ha sottolineato un altro utente.