Maltempo Milano, la scarica di fulmini prima del nubifragio VIDEO

Una vera e propria scarica di fulmini. Poi il nubifragio e la grandine. Nella notte tra lunedì e martedì a Milano si è abbattuto un forte nubifragio. Vento fortissimo, fulmini e grandine hanno spaventato la città meneghina e tutta la Lombardia.

Verso le quattro si è scatenata una bufera con tanti, tantissimi lampi, che ha fatto davvero paura: alberi caduti, tetti divelti, segnaletica che ha fatto la stessa fine, dehor dei locali sfasciati e vigili del fuoco costretti a un super lavoro.

Il nubifragio ha causato anche due vittime: una ragazza di 16 anni che si trovava a un campo scout ed è morta dopo esser stata colpita da un albero caduto mentre stava dormendo in tenda a Corteno Golgi, nel Bresciano. Apparteneva a un gruppo di Como che è stato subito trasferito in una palestra. Il giorno prima una donna è morta travolta da un albero caduto a Lissone, in Brianza.

Enormi i danni tra edifici scoperchiati, macchine distrutte e alberi caduti. In questo video la scarica di fulmini poco prima del nubifragio.