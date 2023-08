Un match di andata degli ottavi di finale di Copa Libertadores, competizione importante in Sudamerica, ha fatto notizia, ma non per risultato o performance delle squadre, Argentinos Juniors e brasiliani della Fluminense. Impressionanti invece le immagini del grave infortunio dell’argentino Sanchez, a metà del secondo tempo. La tibia si spezza come un grissino.

Marcelo rompe una gamba all’avversario e scoppia in lacrime

Colpa, ma involontaria, di Marcelo, vecchia conoscenza del calcio delle nostre latitudini, campione brasiliano che ha fatto le fortune del Real Madrid e ora sta finendo la carriera in patria, alla Fluminense.

Il giocatore si è subito reso conto della gravità del suo intervento, il piede in effetti cade piuttosto a mmartello sullo sfortunato avversario. A seguire Marcelo, visibilmente disperato, ha quasi una crisi di pianto. Calciatore estroso e simpatico, non si fatica a comprenderne lo stato emotivo, mai Marcelo si è fatto notare per durezza o particolare cattiveria, lui il ruolo di difensore esterno l’ha sempre interpretato con la mentalità, tipicamente brasileira, dell’attaccante.

A ciglio asciutto, più tardi, il suo messaggio su Instagram.

“Oggi ho dovuto vivere un momento molto difficile in campo. Ho inavvertitamente ferito un collega. Voglio augurarti la migliore guarigione possibile, Luciano Sánchez. Tutta la forza del mondo!”.

(immagini Youtube)