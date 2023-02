Il video del meteorite avvistato sui cieli della Puglia e Basilicata

Un meteorite nei cieli della Basilicata e Puglia. Sono decine le segnalazioni arrivate nella serata di martedì 14 febbraio. “Una lunga scia luminosissima e infuocata, poi un boato” ha raccontato un utente citato dall’Ansa. E come lui sono molte le persone che, sui social, raccontano di aver visto da cadere un meteorite simile a quello avvistato nel nord della Francia il giorno prima.

Meteorite sui cieli della Basilicata e Puglia, decine le segnalazioni

“Si è illuminato il cielo come se fosse giorno, poi ho sentito un boato”, racconta un ragazzo che lo ha visto da Casamassima in provincia di Bari. “E’ stato bellissimo e spaventoso allo stesso tempo, una scia luminosissima di colore turchese”, racconta una ragazza questa volta da Martina Franca in provincia di Taranto. La visione del meteorite è stata decisamente emozionante. Fortunatamente, stando ai dati dei Vigili del fuoco, non ci sono segnalazioni di danni.