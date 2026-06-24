Botta e risposta alla Camera tra la presidente di turno Anna Ascani (Partito Democratico) e Emanuele Pozzolo (Futuro Nazionale). Quest’ultimo si è rivolto ad Ascani chiamandola “signor Presidente” e lei gli ha risposto: “Dica ‘signora Presidente’, altrimenti va bene ‘Presidente'”. “Grazie, signor Presidente”, ha ripetuto lui. “Grazie, collega deputata Pozzolo“, ha affermato a quel punto Ascani che ha poi richiamato all’ordine per due volte il vannacciano.

“Il verbale che mi cita contiene un grave refuso – ha detto poi Pozzolo -. Quando ho usato la formula ‘signor Presidente’ ho semplicemente applicato una formula corretta, che l’accademia della Crusca prevede come corretta. Invito la presidenza ad andare a dare un’occhiata all’accademia della Crusca ed eventualmente modificare quel verbale perché di questo politicamente ci siamo francamente rotti le balle”.