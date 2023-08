Il momento in cui la mucca cade dal camion

Mucca cade da un camion in Gran Bretagna. L’animale cade a terra sull’asfalto e riesce a rialzarsi. Un secondo camion che sta sopraggiungendo frena e riesce ad evitare di investire la mucca.

Mucca cade da camion sull’autostrada

Accade sull’autostrada M6 intorno alle 10 di martedì 1 agosto. In quel momento il traffico è intenso. L’animale cade davanti ad un mezzo pesante che è in procinto di sorpassare un altro camion. Fortunatamente chi è alla guida riesce a frenare e a fermarsi davanti all’animale che nel frattempo si è rialzato in piedi.

Due miglia più avanti è caduta un’altra mucca

La polizia ha dichiarato che un’altra mucca è caduta a due miglia di distanza. Per questa ragione, scrive Indipendent che pubblica il video, l’autostrada è stata chiusa per circa 90 minuti tra gli svincoli 7 e 10. Le due mucche sono rimaste ferite, ha poi dichiarato il Central Motorway Police Group.

Kevin Rogers è uno dei testimoni del bizzarro incidente avvenuto davanti ai suoi occhi. Era lui alla guida del mezzo che ha evitato l’animale: “La mucca è caduta dal fondo del camion. Sono stato il primo ad arrivarci frontalmente e sono riuscito a mancarla”.